Экзамен для взрослых. ЕГЭ для родителей впервые прошёл в Иркутской области

Сбор ровно в девять часов. В Институте развития образования. Кто все эти люди? В обычной жизни — мамы, папы, министр, журналисты. А сегодня они — настоящие смельчаки, которые решились сдать ЕГЭ. Кого-то командировал родительский комитет:

— Рассчитываю, что сдам.

А кто-то сам педагог со стажем.

— В нашей организации очень много учителей, педагогов старой закалки. Которые считают, что ЕГЭ — это не совсем то, что надо. Что это какая-то другая, американизированная система. И мне хотелось бы на себе посмотреть, испытать, как это, — говорит председатель областного Совета ветеранов образования Людмила Тихонова.

Акция — всероссийская, и проводят её впервые. Единый государственный экзамен взрослые добровольцы уже сдали во многих регионах страны.

— Для того, чтобы снять излишнюю тревогу, излишнее волнение, чтобы родители сами спокойно к этому относились и не накручивали своих детей. И не создавали излишней паники и тревоги, — говорит министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Слегка волнуется Алексей Бакланов — редактор и ведущий программы «Вести-Иркутск. События недели». Четверть века прошло с тех пор, как он окончил школу.

— Уникальная возможность на собственном опыте посмотреть, насколько это сложно, волнительно, насколько адекватны задания, — говорит редактор и ведущий программы «Вести-Иркутск. События недели» Алексей Бакланов.

— Есть ручка. Тут где-то нужно расписываться?

Глядя на оптимизм коллеги, внезапно решаюсь сесть за парту и я. Без подготовки. Регистрация, проверка металлоискателем.

И вот мы абсолютно безоружны. Нет телефона и никаких шпаргалок. Зато под камерами наблюдения. Но телекамеры попросили убрать. Почти 30 минут, один на один с заданием и ручкой. Ах да, ещё черновик. 14 заданий. Справедливости ради отметим: ничего сверъестественного, всё строго в рамках школьной программы:

— Для вас было всё понятно?

— Да. Я просто многое не успел.

— Здесь нужно не только знать материал, но и быстро соображать. И правильно заполнять бланки. Нашим детям приходится достаточно сложно, — говорит редактор и ведущий программы «Вести-Иркутск. События недели» Алексей Бакланов.

То, что бланки оказались сложнее заданий — подтверждают и другие участники эксперимента. Утешает одно: в школе детей готовят к ЕГЭ постепенно и чуть ли не с пятого класса. Нам же осталось узнать результат:

— Так, Малышкина, Бакланов. Волнуемся… Полагаю, что в МГИМО мы с такими баллами не поступим, однако ж это — не провал. Я тоже так считаю.

Чтоб расставить все точки над I, идём на конфликтную комиссию. Кстати, так может поступить любой выпускник. Если он не согласен с результатом.