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11:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В небе над Екатеринбургом возникло лунное гало

Сегодня жители Екатеринбурга могли наблюдать интересное природное явление — лунное гало, передает корреспондент Накануне.RU.

«Замерзает атмосфера, и образуются ледяные кристаллы в облаках. Свет от них отражается, и мы видимо светящейся круг у Луны. Это нередкое явление для низких температур», — рассказали в Коуровской астрономической обсерватории.

Светящееся кольцо вокруг Луны возникает всегда, когда очень холодно. В последние морозные дни подсвеченное кольцо можно было увидеть и вокруг Солнца.

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