В небе над Екатеринбургом возникло лунное гало
Сегодня жители Екатеринбурга могли наблюдать интересное природное явление — лунное гало, передает корреспондент Накануне.RU.
Сегодня жители Екатеринбурга могли наблюдать интересное природное явление — лунное гало, передает корреспондент Накануне.RU.
«Замерзает атмосфера, и образуются ледяные кристаллы в облаках. Свет от них отражается, и мы видимо светящейся круг у Луны. Это нередкое явление для низких температур», — рассказали в Коуровской астрономической обсерватории.
Светящееся кольцо вокруг Луны возникает всегда, когда очень холодно. В последние морозные дни подсвеченное кольцо можно было увидеть и вокруг Солнца.