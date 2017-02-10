Во Дворце бракосочетаний пройдёт акция «Защити свою любовь!»
Она направлена против
Она направлена против
14 февраля, во вторник, в 11.00 во Дворце бракосочетаний (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 238) состоится акция «Защити свою любовь!». Ее проводит года Управление ЗАГС Самарской области совместно с ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Цель акции — формирование культуры безопасных отношений среди молодежи. Семья — одна из главных ценностей нашего общества, залог его сохранения и развития. Важным является осведомленность о состоянии здоровья друг друга, в частности о
На территории Самарской области на
Управление ЗАГС Самарской области совместно с областным СПИД центром на протяжении нескольких лет пропагандирует необходимость добрачного консультирования и тестирования на
В акции примут участие будущие молодожены — пары, подающие заявление о заключении брака, а также все посетители Дворца бракосочетания городского округа Самара.
Специалисты областного