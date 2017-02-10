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12:51 (мск), источник: НИА Самара

Во Дворце бракосочетаний пройдёт акция «Защити свою любовь!»

Она направлена против ВИЧ-инфекции.

14 февраля, во вторник, в 11.00 во Дворце бракосочетаний (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 238) состоится акция «Защити свою любовь!». Ее проводит года Управление ЗАГС Самарской области совместно с ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Цель акции — формирование культуры безопасных отношений среди молодежи. Семья — одна из главных ценностей нашего общества, залог его сохранения и развития. Важным является осведомленность о состоянии здоровья друг друга, в частности о ВИЧ-статусе.

На территории Самарской области на 01.02.2017 года зарегистрировано 34 388 случаев ВИЧ-инфекции.

Управление ЗАГС Самарской области совместно с областным СПИД центром на протяжении нескольких лет пропагандирует необходимость добрачного консультирования и тестирования на ВИЧ-статус перед вступлением в брак. Это важный шаг к созданию здоровой семьи.

В акции примут участие будущие молодожены — пары, подающие заявление о заключении брака, а также все посетители Дворца бракосочетания городского округа Самара.

Специалисты областного СПИД-центра проведут консультирование и экспресс-тестирование на наличие антител к ВИЧ. Все посетители получат дополнительные информационные материалы.

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