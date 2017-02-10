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11:13 (мск), источник: Интерфакс

КС признал конституционной уголовную ответственность за нарушения на митингах

Суд отклонил жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ.

Источник: AP 2016

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Уголовная ответственность за нарушение правил проведения митингов конституционна, если применяется для защиты прав граждан и адекватна общественной опасности. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.

Кроме того, суд решил, что уголовная ответственность за нарушения проведения митингов не дублирует административную.
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«Уголовная ответственность за нарушение порядка организации либо проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования может быть признана отвечающей требованиям Конституции, только если она необходима для защиты прав и свобод человека и гражданина, иных конституционно признаваемых ценностей и адекватна общественной опасности криминализируемого противоправного деяния, признаки которого ясно и четко определены в уголовном законе, исключающем повторное привлечение к уголовной ответственности и осуждению лица за одно и то же преступление», — говорится в решении КС РФ, озвученном в пятницу председателем инстанции Валерием Зорькиным на заседании по «делу Дадина».

КС также решил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение административного законодательства может наступать только в случае, если действия субъекта повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.

Если же нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не повлекло такое нарушение, то (уголовное преследование - ИФ) не может рассматриваться как конституционно допустимое
Валерий ЗорькинПредседатель Конституционного суда РФ
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Таким образом КС РФ отклонил жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ, которая была введена в действие в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций.

Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в декабре 2015 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Комментарии
23
А Б
Власть со всех сторон обложила себя законами, как подушками, для смягчения даже не физических, а моральных ударов по своему благополучию и спокойствию. Если перевести сказанное в сообщение на обычный язык, это будет означать, что собираться на митинги, демонстрации, шествия или пикетирования можно только для того, чтобы прославлять и превозносить власть. Всё остальное, следовательно, запрещено. Налицо возврат в мрачные времена тоталитаризма, когда протесты можно было выражать на кухнях, да и то только шёпотом. Хотя сегодня большинство населения готово вступить в полемику. Правда, только с телевизором. Ему же можно высказать свой протест и несогласие.
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Сергей Саморуков
Скачи,скачи ....и главное радостней ржи . Талоны на овёс выделили ?
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Лото Русское
Правильно на все 100%
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