КС признал конституционной уголовную ответственность за нарушения на митингах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Уголовная ответственность за нарушение правил проведения митингов конституционна, если применяется для защиты прав граждан и адекватна общественной опасности. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.

«Уголовная ответственность за нарушение порядка организации либо проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования может быть признана отвечающей требованиям Конституции, только если она необходима для защиты прав и свобод человека и гражданина, иных конституционно признаваемых ценностей и адекватна общественной опасности криминализируемого противоправного деяния, признаки которого ясно и четко определены в уголовном законе, исключающем повторное привлечение к уголовной ответственности и осуждению лица за одно и то же преступление», — говорится в решении КС РФ, озвученном в пятницу председателем инстанции Валерием Зорькиным на заседании по «делу Дадина».

КС также решил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение административного законодательства может наступать только в случае, если действия субъекта повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.