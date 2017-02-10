КС признал конституционной уголовную ответственность за нарушения на митингах
Суд отклонил жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ.
Суд отклонил жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ.
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Уголовная ответственность за нарушение правил проведения митингов конституционна, если применяется для защиты прав граждан и адекватна общественной опасности. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.
«Уголовная ответственность за нарушение порядка организации либо проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования может быть признана отвечающей требованиям Конституции, только если она необходима для защиты прав и свобод человека и гражданина, иных конституционно признаваемых ценностей и адекватна общественной опасности криминализируемого противоправного деяния, признаки которого ясно и четко определены в уголовном законе, исключающем повторное привлечение к уголовной ответственности и осуждению лица за одно и то же преступление», — говорится в решении КС РФ, озвученном в пятницу председателем инстанции Валерием Зорькиным на заседании по «делу Дадина».
КС также решил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение административного законодательства может наступать только в случае, если действия субъекта повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.
Если же нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не повлекло такое нарушение, то (уголовное преследование - ИФ) не может рассматриваться как конституционно допустимое
Таким образом КС РФ отклонил жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ, которая была введена в действие в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций.
Дадин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в декабре 2015 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.