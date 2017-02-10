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11:11 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси из запаса призвано более 2 тыс. военнообязанных

10 февраля, Минск /Светлана Пекарь — БЕЛТА/. С момента начала комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил из запаса призвано более 2 тыс. военнообязанных. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Приняли военную присягу около 150 запасников из числа призванных. Торжественное мероприятие состоялось 9 февраля в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Комплексная проверка уровня боевой готовности проводится в Вооруженных Силах Беларуси с 30 января. Проверяются воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск, а также система противовоздушной обороны.

В настоящее время под руководством командиров подразделений с личным составом проводятся занятия по предметам боевой подготовки, осуществляется комплекс мероприятий по подготовке мест проведения боевого слаживания, а также снятия вооружения, военной и специальной техники с хранения.

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