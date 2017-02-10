В Волгограде родители выпускников 2017 года сдадут ЕГЭ по русскому языку

Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Волгоградской области 17 февраля в волгоградском педагогическом лицее.

Как сообщили VOLGOGRADRU в региональном комитете образования и науки, родители выпускников текущего года смогут полностью ознакомиться с процедурой ЕГЭ: от регистрации и заполнения бланков, до печати и обработки экзаменационных материалов.

Инициатором проведения всероссийской акции выступил Рособрнадзор. Разъяснить нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей.

Отметим, что русский язык — обязательный предмет государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников. Его результат влияет на получение аттестата. В этом году в Волгоградской области русский язык будут сдавать свыше 10 тысяч выпускников. Проектом расписания сдачи экзаменов запланировано три этапа: досрочный, основной и дополнительный период (сентябрь).

Всего на участие в ЕГЭ-2017 в регионе зарегистрировано 11 тысяч 195 человек. Утверждено 80 пунктов проведения экзаменов.