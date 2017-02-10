Ярошук потребовал провести служебную проверку из-за плохой уборки снега в Калининграде

«Главой города дано поручение провести служебную проверку и доложить причины, по которым произошёл полный срыв выполнения работ в рамках обязательств, предусмотренных договором», — сообщила первый замглавы администрации Калининграда Светлана Мухомор на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 10 февраля.

По словам врио министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, в последнюю ночь в город снова выезжала областная техника. Машины убрали снег на 21 улице.

«На сегодняшнее утро можно говорить, что большинство магистральных улиц очищено от снега», — добавила Светлана Мухомор. По её словам, убранный снег в ближайшее время начнут вывозить.

Областные власти также предоставляли Калининграду технику для уборки снега в ночь на 9 февраля. Тогда машины очистили 12 улиц.