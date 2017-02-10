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15:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук потребовал провести служебную проверку из-за плохой уборки снега в Калининграде

Мэр Калининграда Александр Ярошук поручил провести служебную проверку и выяснить причины, по которым муниципальное предприятие «Чистота» сорвало выполнение работ по уборке снега.

Источник: Калининград.Ru

«Главой города дано поручение провести служебную проверку и доложить причины, по которым произошёл полный срыв выполнения работ в рамках обязательств, предусмотренных договором», — сообщила первый замглавы администрации Калининграда Светлана Мухомор на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 10 февраля.

По словам врио министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, в последнюю ночь в город снова выезжала областная техника. Машины убрали снег на 21 улице.

«На сегодняшнее утро можно говорить, что большинство магистральных улиц очищено от снега», — добавила Светлана Мухомор. По её словам, убранный снег в ближайшее время начнут вывозить.

Областные власти также предоставляли Калининграду технику для уборки снега в ночь на 9 февраля. Тогда машины очистили 12 улиц.

Ранее начальник отдела ГИБДД по Калининграду Александр Вытнов сообщил, что ведомство возбудило административное производство по факту плохой уборки снега в городе. Он подчеркнул, что МП «Чистота» не готово к выполнению своих функциональных обязанностей. У предприятия не хватает специальной техники. Кроме того, «вызывает недоверие» песко-соляная смесь, которая не растворяет наледь.

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