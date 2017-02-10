Акция «Бессмертный афганский полк» впервые пройдёт в Иркутской области
Акция «Бессмертный афганский полк» впервые пройдёт Иркутской области. Об этом сообщил министр по молодежной политике Приангарья Александр Попов.
Акция «Бессмертный афганский полк» впервые пройдёт Иркутской области. Об этом сообщил министр по молодежной политике Приангарья Александр Попов.
«Бессмертный афганский полк» примет участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти
В отдельном строю будут стоять учащиеся иркутского кадетского корпуса, которые в течение всего митинга будут держать фотографии уроженцев Иркутской области, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане.
Справка
Более 1500 человек из Иркутской области принимали участие в военных действиях в Афганистане. 31 человек погиб, 1 пропал без вести. Более 300 наших земляков имеют боевые награды.