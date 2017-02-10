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12:13 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский зоопарк принял к себе пару контрабандных детенышей шимпанзе

Контрабандисты рано отняли детенышей у матерей и держали в тесных клетках.

Источник: Новосибирский зоопарк

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Алтайской таможни передали в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило двух детенышей шимпанзе, изъятых у контрабандиста. Приматы, получившие имена Филимон и Люсьена, находились в состоянии стресса, но сейчас идут на поправку. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор зоопарка Андрей Шило.

У нас есть пополнение. Это пара шимпанзе, которую нам предоставили таможенники Барнаула. Ее изъяли у контрабандистов, сейчас она у нас прошла карантин и ее можно будет с завтрашнего дня наблюдать
Андрей ШилоДиректор Новосибирского зоопарка

По данным пресс-службы зоопарка, детеныши шимпанзе были изъяты 23 декабря 2016 года, в очень холодный день, поэтому и таможенникам, и биологам нужно было действовать максимально быстро.

Источник: Новосибирский зоопарк

Специалисты зоопарка осмотрели животных, установив, что это самец и самка, которым около двух лет; они не были истощены, но у самки на руке сломаны два пальца. Известно, что контрабандисты рано отняли детенышей у матерей и держали в тесных клетках.

Источник: Новосибирский зоопарк

«Первое время они всего очень боялись: самец не выходил из клетки совсем. Потом они стали осторожно и ненадолго выходить в вольер, всегда вдвоем и обнявшись. Эти два малыша, которых в нормальных условиях матери еще два года кормили бы молоком и носили на руках, заменили друг другу родителей, старших сестер и братьев», — говорится в сообщении зоопарка.

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Сейчас животные уже освоились в вольере, привыкают к людям, играют с игрушками, кутаются в одеяло, но от пережитого стресса еще не отошли.

Зоологи утверждают, что отрыв от семьи травмирует приматов на всю жизнь: им не у кого будет учиться основам материнства и жизни среди сородичей. Сотрудники отдела «Тропический мир» кормят малышей молоком из бутылочек и заботятся о них.

Новосибирский зоопарк — крупнейший в России, занимает площадь 60 гектаров лесных угодий, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.

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