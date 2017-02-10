Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой

По действующему законодательству бесплатная приватизация должна была бы закончиться 1 марта текущего года.

Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья.

Таким образом, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.