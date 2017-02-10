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12:03 (мск), источник: Интерфакс

Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

Источник: Reuters

По действующему законодательству бесплатная приватизация должна была бы закончиться 1 марта текущего года.

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Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья.

Таким образом, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

При принятии этого законопроекта в первом чтении законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.

Комментарии
2
А Б
Вполне логичное и объяснимое решение власти. И вот почему. В настоящее время в РФ имеется ещё довольно значительный объём неприватизированного жилого фонда. Привлекая тех, кто ещё может приватизировать жильё сладкой приманкой слова "бесплатная", власть целенаправленно стремится увеличить объём приватизированной жилплощади. Делается это для того, чтобы тогда, когда объёмы приватизированной жилплощади превысят величину неприватизированного жилья, резко поднять налог на неё. Об этом уже неоднократно говорилось, информация эта не нова. И вот тогда власть получит дополнительный источник весьма больших средств, которые будут поступать постоянно. Какой выход из этой ситуации будет предоставлен тем, кто не сможет или не захочет платить большие налоги? Он уже известен, власти его не скрывают. Квартиру можно будет расприватизировать и вернуть в муниципальный жилой фонд. Но... не бесплатно, а только после выплаты большого налога на расприватизацию. Вот почему власть так сильно заинтересована в бессрочном продлении т.н. "бесплатной" приватизации жилья.
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Ольга Лысенко
А какая компенсация должна причитаться владельцам личного частного жилья , ни разу не воспользовавшихся бесплатной приватизацией бесплатных квартир ?
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