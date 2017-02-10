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13:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на озере Харовое начали задыхаться рыбы

В Московском районе Казани на озере Харовое рыбы начали задыхаться из-за отсутствия кислорода в воде, об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

Активисты и экологи собрались на озере, где пробурили более 50 лунок для спасения рыб от кислородного голодания, в них вставили вязанки камыша и рогоза, чтобы они не замерзали. Также были отобраны пробы воды.

 — Результаты токсикологического анализа показали, что проба нетоксична. А вот содержание растворенного кислорода менее 1,0 мг/дм3, что ниже нормы (норма в зимний период не менее 4 мг/дм3), — рассказал начальник Центрального территориального управления Минэкологии Ильхам Сабиров.

Кстати

Кислород проникает в воду из атмосферы и частично выделяется в самом водоеме в результате жизнедеятельности растений. С помощью хлорофилла растения выделяют кислород путем фотосинтеза, но этот процесс протекает только в светлое время суток. Поэтому зимой препятствием является толстый ледяной и снежный покров.

Запасы кислорода расходуются также на процессы гниения остатков растений, которые накопились на дне водоема за весенне-летний период. Поэтому запасы растворённого в воде кислорода очень истощаются — возникает удушье и, как следствие, массовая гибель рыбы, других водных живых организмов.

Напомним, что осенью в Московском районе Казани частично стало красным озеро Харовое. В воде зафиксирован очередной мор рыбы и птицы.

В 2014 году на территории озера Харовое был обустроен уникальный экопарк. Общая стоимость проекта составила 29 миллионов рублей. Его реализация началась на общегородской волне обустройства парков.

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