В регионе изменился порядок предоставления социальных проездных билетов

Социальный проездной билет можно будет приобрести при предъявлении справки на приобретение социальных проездных билетов.

Как рассказали в областном комитете социальной защиты населения, в настоящее время уже более 18 тысяч льготников Волгоградской области, получили справки на приобретение социальных проездных билетов в центрах социальной защиты по месту жительства.

Справку могут получить льготники, чей доход не превышает 13179 рублей, то есть ниже полуторной величины прожиточного минимума на душу населения по Волгоградской области. Справка на приобретение социальных проездных билетов действует в течение одного года со дня принятия решения о ее выдаче.

— Сегодня на территории Волгоградской области реализуется 20 видов мер социальной поддержки в отношении 188 тысяч федеральных и 159 тысяч региональных льготников, — пояснили в социальном ведомстве. — В частности, малоимущие граждане могут рассчитывать на компенсацию расходов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта. В текущем году в бюджете на данные выплаты запланированы средства в сумме 2,4 млрд. рублей с учетом роста тарифов ЖКХ.

С 1 февраля на 5,4% проиндексирован ряд федеральных выплат, например, единовременная денежная выплата донорам увеличена с 12 373 рублей до 13 041 рублей.

В текущем году продолжится реализация Федерального закона № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которым предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт, гражданам, из числа собственников квартир, достигших возраста 70 лет и старше, а также инвалидам 1и 2 группы и семьям с детьми инвалидами.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, — в размере 50 процентов, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, — в размере 100 процентов.

Право на данную выплату реализовали более 19 тысяч жителей региона, на эти цели было направлено 22,9 миллиона рублей.