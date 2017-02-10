Экипажи дальней авиации перебазировали из Приангарья в связи с внезапной проверкой ВКС

Более 20-ти экипажей дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Саратовской, Калужской, Мурманской областях на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил. Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов-заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч км, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач по предназначению. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Предварительно на оперативные аэродромы самолетами военно-транспортной авиации были перебазированы передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам», — отметили в пресс-службе министерства.