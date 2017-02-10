Экипажи дальней авиации перебазировали из Приангарья в связи с внезапной проверкой ВКС
Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных Сил РФ и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.
Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных Сил РФ и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.
Более 20-ти экипажей дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Саратовской, Калужской, Мурманской областях на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности
«Предварительно на оперативные аэродромы самолетами
Напомним, внезапная проверка боевой готовности