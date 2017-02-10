На Дону впервые материнский капитал потратили на лечение ребенка

Жительница Таганрога Светлана Сафонова, взяв под опеку сына умершей дочери, даже не знала, что ей положен материнский капитал. Мальчика-инвалида пришлось перевозить из Сибири в Ростовскую область. Было много житейских хлопот: надо было определить внука в школу, заняться его здоровьем. У мальчика ДЦП.

— В поликлинике Юра проходит курс реабилитации, и именно в лечебном учреждении я услышала, что инвалидам-сиротам можно средства материнского капитала использовать на восстановление здоровья и получение образования, — рассказывает Светлана Сафонова. — У Юры проблемы с ногами. Он, например, не может сесть и самостоятельно зашнуровать ботинки. Поэтому медики рекомендуют ему укреплять мышцы ног. На лечебной физкультуре внук занимался на беговой дорожке, и я заметила, что во время занятий он правильно ставит ногу, а при ходьбе нет. Тогда у меня и появилась идея приобрести дорогостоящий тренажер.

Женщина обратилась в Пенсионный фонд, где ей рассказали, какие справки нужно оформить. В сентябре прошлого года Светлана Павловна подала все необходимые документы в ведомство, купила беговую дорожку, а уже в декабре семье возместили расходы — 55 тысяч рублей. И если раньше, чтобы пройти курс лечебной физкультуры в поликлинике, восьмилетнему Юре нужно было пропускать уроки, то теперь мальчик занимается дома после школы. И результаты регулярных тренировок уже сказываются.

Мышцы ног постепенно укрепляются. Юра стал меньше падать, ходит более уверенно. Чтобы развивать моторику рук, Светлана Львовна отдала мальчика в музыкальную школу по классу аккордеона.

— Эти занятия для нас не просто развлечения, а жизненная необходимость, — говорит Светлана Сафонова. Оставшиеся средства из материнского капитала бабушка также думает потратить на восстановление здоровья внука.

Справка «РГ»