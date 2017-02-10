На Дону впервые материнский капитал потратили на лечение ребенка
В Ростовской области впервые материнский капитал был потрачен на реабилитацию ребенка.
В Ростовской области впервые материнский капитал был потрачен на реабилитацию ребенка.
Жительница Таганрога Светлана Сафонова, взяв под опеку сына умершей дочери, даже не знала, что ей положен материнский капитал.
— В поликлинике Юра проходит курс реабилитации, и именно в лечебном учреждении я услышала, что
Женщина обратилась в Пенсионный фонд, где ей рассказали, какие справки нужно оформить. В сентябре прошлого года Светлана Павловна подала все необходимые документы в ведомство, купила беговую дорожку, а уже в декабре семье возместили расходы — 55 тысяч рублей. И если раньше, чтобы пройти курс лечебной физкультуры в поликлинике, восьмилетнему Юре нужно было пропускать уроки, то теперь мальчик занимается дома после школы. И результаты регулярных тренировок уже сказываются.
Мышцы ног постепенно укрепляются. Юра стал меньше падать, ходит более уверенно. Чтобы развивать моторику рук, Светлана Львовна отдала мальчика в музыкальную школу по классу аккордеона.
— Эти занятия для нас не просто развлечения, а жизненная необходимость, — говорит Светлана Сафонова. Оставшиеся средства из материнского капитала бабушка также думает потратить на восстановление здоровья внука.
Справка «РГ»
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