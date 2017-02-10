Улицу Солнечную перекрыли из-за льющихся по ней фекалий

В городской администрации пояснили, что на улице Солнечной будет проводится очистка фекальной канализации. Перекрытие коснется участка от перекрестка с улицей 45 Стрелковой дивизии до пересечения с Ясным проездом. Движение для всех видов транспорта закрыли там сегодня в 10 часов утра, закончить работы обещают к 16.00.

О том, что улицу Солнечную заливают канализационные стоки, в редакцию 36on.ru собщили накануне очевидцы. Водители рассказали, что поток течет из колодца вниз по улице, из-за сильного мороза на проезжей части образовалась наледь, что может привести к возникновению аварий.