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12:45 (мск), источник: 36on.ru

Улицу Солнечную перекрыли из-за льющихся по ней фекалий

В Воронеже участок улицы Солнечной сегодня перекрыли на 6 часов — в мэрии поясняют, что это вынужденная мера, связанная с необходимостью проведения аварийных работ.

В городской администрации пояснили, что на улице Солнечной будет проводится очистка фекальной канализации. Перекрытие коснется участка от перекрестка с улицей 45 Стрелковой дивизии до пересечения с Ясным проездом. Движение для всех видов транспорта закрыли там сегодня в 10 часов утра, закончить работы обещают к 16.00.

О том, что улицу Солнечную заливают канализационные стоки, в редакцию 36on.ru собщили накануне очевидцы. Водители рассказали, что поток течет из колодца вниз по улице, из-за сильного мороза на проезжей части образовалась наледь, что может привести к возникновению аварий.

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