По улицам Жигулевска разгуливает медведь, очевидцы сняли его на видео

Видео необычного инцидента появилось в паблике «Автостолица». На записи видно, что молодой активный мишка облюбовал дерево возле ломбарда и пытается взобраться вверх. Скорее всего, медведь не пришел из леса, а кто-то его «выгуливает», так как на животном была цепь.

— Жигулевк. Россия. Медведь. В порядке вещей, — весело комментирует автор видео Денис Гусев.

Данный ролик вызвал бурные обсуждения среди интернет-пользователей, которые начали выдвигать самые разные версии того, как дикое животное оказалось в городе:

Из леса, может, от голода прибежал.

Мишка на самовыгуле. Сегодня в ДК цирк, не пугайтесь.

Мишка вышел на разведку) молодец).

Они у нас в Жиге как котята ручные.

Жигулевск оказался суровее Челябинска.