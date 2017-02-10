По улицам Жигулевска разгуливает медведь, очевидцы сняли его на видео
На днях жители Жигулевска столкнулись с непривычной для городских улиц картиной: возле одного из зданий по дереву карабкался медведь.
На днях жители Жигулевска столкнулись с непривычной для городских улиц картиной: возле одного из зданий по дереву карабкался медведь.
Видео необычного инцидента появилось в паблике «Автостолица». На записи видно, что молодой активный мишка облюбовал дерево возле ломбарда и пытается взобраться вверх. Скорее всего, медведь не пришел из леса, а
— Жигулевк. Россия. Медведь. В порядке вещей, — весело комментирует автор видео Денис Гусев.
Данный ролик вызвал бурные обсуждения среди
Из леса, может, от голода прибежал.
Мишка на самовыгуле. Сегодня в ДК цирк, не пугайтесь.
Мишка вышел на разведку) молодец).
Они у нас в Жиге как котята ручные.
Жигулевск оказался суровее Челябинска.