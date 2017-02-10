Вьетнам, снеговики и Византия
Чем заняться в Москве 11 и 12 февраля.
Чем заняться в Москве 11 и 12 февраля.
Очередной уикенд уже не за горами. И как всегда выходные порадуют москвичей большим количеством вкусных фестивалей, интересных и красивых выставок и веселых развлечений. В традиционном еженедельном обзоре МОСЛЕНТА собрала самые интересные из них, чтобы вам не пришлось скучать 11 и 12 февраля.
Фестиваль вьетнамской еды
Ближайший уикенд порадует столичных гурманов и любителей азиатской кухни. 11 и 12 февраля в клубе «Наука и искусство» пройдет Фестиваль вьетнамской уличной еды, придуманный и организованный владельцами кафе Lao Lee.
Пространство клуба на два дня превратится в настоящую улицу Ханоя, где, по словам организаторов, будет буквально все: от фруктовых развалов с манго и дурианами и до массажных салонов. В общем, настоящий праздник.
Лавки с лапшой, соусами, специями и другими азиатскими кулинарными товарами разместятся по всей территории клуба.
Подготовили для посетителей и развлекательную программу с уличными артистами, детской мастерской и массажным салоном.
Фестиваль будет работать с 13.00 до 21.00 оба дня.
Тропики среди зимы
Если вы все еще не сходили на VIII фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима», который идет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», то можете сделать это в ближайшие два дня. Тем более, что в эти выходные там можно будет увидеть, как расцвела редкая азиатская орхидея Дендробиум единственный (Dendrobium unicum) с ароматом мандарина и отточенных карандашей.
Кроме того, в числе новых редких экспонатов фестиваля — зеленый Дендробиум лекарственный из Китая, который используют в народной медицине, а также крайне необычная Масдеваллия раскидистая из Эквадора.
Также на фестивале продолжают цвести и другие редкие орхидеи: Баптистония ежовая, одна из самых дорогих в мире «Золото Кинабалу», самая черная на планете Фредкларкеара, почти исчезнувший венерин башмачок Каня, Серебристые и Абрикосовые башмачки.
VIII фестиваль «Тропическая зима» продлится до 2 апреля, а «Аптекарский огород» открыт для посещений ежедневно с 10:00 до 20:00.
12 февраля в 12:00 в Московском Дворце пионеров пройдет
В этот день на Площади парадов Московского Дворца пионеров состоится настоящее снежное сражение, на котором любой желающий сможет слепить снеговика. На мероприятии всех гостей ждут развлекательные
Мероприятие состоит из двух независимых частей: конкурс поделок «ЭкоСнеговичок» и конкурс лепки «Арт-битва снеговиков». Принять участие можно как в одной из частей мероприятия, так и сразу в двух. После конкурса «ЭкоСнеговичок» все участники смогут забрать свои работы до 15 февраля 2017 года.
Фотовыставка Дениса Пила
8 февраля в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась первая в России выставка известного
Героинями его снимков не раз были такие звезды как Ума Турман, Энди Макдауэлл, Нэнси Донахью, Джейми Ли, Кристи Тарлингтон, Джиа Каранджи, Келли Леброк и многие другие.
По случаю открытия выставки 73-летний фотограф лично приезжал в Москву.
Дэнис Пил — всемирно известный
Шедевры Византии
Иконы, рукописи и предметы прикладного искусства Византии конца X — начала XVI века привезли в Третьяковскую галерею. Экспозиция открылась 8 февраля в рамках перекрестного года Греции и России.
В 38-м зале галереи выставили иконы и рукописи с миниатюрами. Каждое произведение — уникальный памятник своей эпохи. Они помогают понять историю византийской культуры и проследить взаимное влияние традиций восточного и западнохристианского искусства. Выставку «Шедевры Византии» открыли рядом с залами постоянной экспозиции древнерусского искусства
Самый ранний памятник в экспозиции — серебряный процессионный крест конца Х века с выгравированными на нем образами Христа, Богоматери и святых. Самые поздние экспонаты относятся к поствизантийскому периоду — это три иконы греческих мастеров, уехавших на Крит после падения Константинополя в 1453 году.
Экспозиция располагается в здании в Лаврушинском переулке и проработает до 9 апреля.
Космические приключения
Выходные длятся всего два дня, и хочется провести их незабываемо. 11 и 12 февраля Московский планетарий предлагает гостям отправится в захватывающее космическое путешествие.
Команде участников предстоит изучить точные снимки поверхности планеты, провести анализы неизвестных субстанций, обработать секретные сведения.
Если Марс кажется вам слишком далекой планетой, то можно отправиться в полет над Москвой. В 4D кинотеатре несколько раз в день проходит необычная экскурсия по столице. Фильм позволяет совершить путешествие по нашему городу менее чем за полчаса, при этом посетив все главные достопримечательности города и увидев мегаполис с неожиданного ракурса — с высоты птичьего полета.