Вьетнам, снеговики и Византия

Источник: Агентство «Москва»

Очередной уикенд уже не за горами. И как всегда выходные порадуют москвичей большим количеством вкусных фестивалей, интересных и красивых выставок и веселых развлечений. В традиционном еженедельном обзоре МОСЛЕНТА собрала самые интересные из них, чтобы вам не пришлось скучать 11 и 12 февраля. Фестиваль вьетнамской еды Ближайший уикенд порадует столичных гурманов и любителей азиатской кухни. 11 и 12 февраля в клубе «Наука и искусство» пройдет Фестиваль вьетнамской уличной еды, придуманный и организованный владельцами кафе Lao Lee. Пространство клуба на два дня превратится в настоящую улицу Ханоя, где, по словам организаторов, будет буквально все: от фруктовых развалов с манго и дурианами и до массажных салонов. В общем, настоящий праздник.

Здесь можно будет попробовать шашлычки из всего, что бегает, прыгает и плавает, попробовать несколько видов супа фо и немы, оценить сложносочиненные и желеобразные десерты из древесных грибов и фасоли и купить любимые вьетнамские продукты.

Лавки с лапшой, соусами, специями и другими азиатскими кулинарными товарами разместятся по всей территории клуба. Подготовили для посетителей и развлекательную программу с уличными артистами, детской мастерской и массажным салоном. Фестиваль будет работать с 13.00 до 21.00 оба дня.

Источник: Агентство «Москва»

Тропики среди зимы Если вы все еще не сходили на VIII фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима», который идет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», то можете сделать это в ближайшие два дня. Тем более, что в эти выходные там можно будет увидеть, как расцвела редкая азиатская орхидея Дендробиум единственный (Dendrobium unicum) с ароматом мандарина и отточенных карандашей. Кроме того, в числе новых редких экспонатов фестиваля — зеленый Дендробиум лекарственный из Китая, который используют в народной медицине, а также крайне необычная Масдеваллия раскидистая из Эквадора. Также на фестивале продолжают цвести и другие редкие орхидеи: Баптистония ежовая, одна из самых дорогих в мире «Золото Кинабалу», самая черная на планете Фредкларкеара, почти исчезнувший венерин башмачок Каня, Серебристые и Абрикосовые башмачки. VIII фестиваль «Тропическая зима» продлится до 2 апреля, а «Аптекарский огород» открыт для посещений ежедневно с 10:00 до 20:00.

Источник: РИА "Новости"

Арт-битва Снеговиков 12 февраля в 12:00 в Московском Дворце пионеров пройдет Арт-битва Снеговиков, на которой все желающие смогут представить свои оригинальные и необычные фигуры из снега. В этот день на Площади парадов Московского Дворца пионеров состоится настоящее снежное сражение, на котором любой желающий сможет слепить снеговика. На мероприятии всех гостей ждут развлекательные мастер-классы, веселые анимационные программы и конкурсы. Мероприятие состоит из двух независимых частей: конкурс поделок «ЭкоСнеговичок» и конкурс лепки «Арт-битва снеговиков». Принять участие можно как в одной из частей мероприятия, так и сразу в двух. После конкурса «ЭкоСнеговичок» все участники смогут забрать свои работы до 15 февраля 2017 года.

Источник: Агентство «Москва»

Фотовыставка Дениса Пила 8 февраля в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась первая в России выставка известного fashion-фотографа Дениса Пила. Героинями его снимков не раз были такие звезды как Ума Турман, Энди Макдауэлл, Нэнси Донахью, Джейми Ли, Кристи Тарлингтон, Джиа Каранджи, Келли Леброк и многие другие. По случаю открытия выставки 73-летний фотограф лично приезжал в Москву. Дэнис Пил — всемирно известный фэшн-фотограф и режиссер, родился во Франции, детство провел в Австралии, а образование получил в Соединенных Штатах. Он внес большой вклад в летопись моды 80-х годов. Создал одни из самых эпохальных фэшн фотографий и портретов той эпохи для таких изданий как Vogue, Vanity Fair, Self, GQ и TheNew York Times Magazine и других.

Источник: Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ

Шедевры Византии Иконы, рукописи и предметы прикладного искусства Византии конца X — начала XVI века привезли в Третьяковскую галерею. Экспозиция открылась 8 февраля в рамках перекрестного года Греции и России.

В 38-м зале галереи выставили иконы и рукописи с миниатюрами. Каждое произведение — уникальный памятник своей эпохи. Они помогают понять историю византийской культуры и проследить взаимное влияние традиций восточного и западнохристианского искусства. Выставку «Шедевры Византии» открыли рядом с залами постоянной экспозиции древнерусского искусства XI—XVII вв. еков. Это позволяет проследить параллели и увидеть особенности произведений русских и греческих художников. Самый ранний памятник в экспозиции — серебряный процессионный крест конца Х века с выгравированными на нем образами Христа, Богоматери и святых. Самые поздние экспонаты относятся к поствизантийскому периоду — это три иконы греческих мастеров, уехавших на Крит после падения Константинополя в 1453 году. Экспозиция располагается в здании в Лаврушинском переулке и проработает до 9 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Космические приключения Выходные длятся всего два дня, и хочется провести их незабываемо. 11 и 12 февраля Московский планетарий предлагает гостям отправится в захватывающее космическое путешествие.

В рамках экскурсий и лекций выходного дня посетителя планетария смогут совершить высадку на Марс и выполнить секретное задание.