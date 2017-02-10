Завершается реконструкция мемориальных плит у Вечного огня в Иркутске

На них нанесены имена всех жителей региона, получивших самые высокие военные награды того времени, сообщает 10 февраля 2017 года пресс-служба правительства. Это два дважды героя Советского Союза Афанасий Белобородов и Николай Челноков, 102 Героя Советского Союза, 29 полных кавалеров ордена Славы, что приравнивалось к званию Героя Советского Союза, а также один Герой России, получивший награду за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в 1995 году, — это Пётр Егоров. Всего 134 фамилии. Они нанесены на гранитные плиты высотой 6,5 метров, длиной 2,7 метра. Буквы сделаны из особо прочных композитных материалов.

«Мы понимаем, что пока последний солдат не найден, война не закончена, и мы надеемся, что эти работы могут быть не последними. Есть вероятность, что в рамках работы в военном архиве Министерства обороны РФ в Подольске будут найдены другие имена призванных из Иркутской области Героев Советского Союза», — сказал заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.

«Работы по реконструкции заняли четыре месяца, но им предшествовал огромный титанический подготовительный труд по разработке проекта, согласованию текста и списков, ведь нельзя было забыть ни одну фамилию. Эта работа заняла больше четырех лет», — сказал управляющий делами губернатора и правительства Александр Суханов.

Ранее у Вечного огня находились плиты, установленные в 1975 году, к 30-летию Великой Победы. На них были нанесены имена и фамилии всего 40 Героев Советского Союза, — тех, кто погиб в боях или умер ко времени создания монумента.