В Челябинске в ночь на 11 февраля прогнозируется до минус 33 градусов
На следующей неделе температура воздуха ожидается в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14−19, днем — 9−14 градусов.
На следующей неделе температура воздуха ожидается в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14−19, днем — 9−14 градусов.
Предстоящей ночью в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля, в горах и низинах — до 40, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ночь на субботу, 11 февраля, в регионе прогнозируется минус 28−33, на
Тридцатиградусные морозы ожидаются и ночью в воскресенье, а уже днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов, в горах и низинах — до 20 градусов.
В Челябинске этой ночью будет минус 31−33, завтра днем — 19−21, без осадков.
«Во многих районах Среднего и Южного Урала
Там уточнили, что крепкие морозы продержатся в субботу 11 февраля, затем погода начнет смягчаться, температура постепенно повысится: появятся облака, в воскресенье ожидается небольшой снег.
«На следующей неделе температура воздуха ожидается в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14−19, днем — 9−14 градусов», — говорится в сообщении.
По словам синоптиков, долгота дня по сравнению с днем зимнего солнцестояния увеличилась почти на два с половиной часа, солнце приподнялось над горизонтом и начинает пригревать.