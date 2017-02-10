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12:47 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске в ночь на 11 февраля прогнозируется до минус 33 градусов

На следующей неделе температура воздуха ожидается в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14−19, днем — 9−14 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Предстоящей ночью в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля, в горах и низинах — до 40, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на субботу, 11 февраля, в регионе прогнозируется минус 28−33, на юго-западе — 23−28, в горах и низинах — 35−40 градусов. Завтра днем будет минус 16−21, в пониженных частях рельефа — до 25. В течение суток возможны небольшой снег, изморозь, утром — туманы, ветер переменных направлений 1−6 метров в секунду.

Тридцатиградусные морозы ожидаются и ночью в воскресенье, а уже днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов, в горах и низинах — до 20 градусов.

В Челябинске этой ночью будет минус 31−33, завтра днем — 19−21, без осадков.

«Во многих районах Среднего и Южного Урала 7—10 февраля минимальная температура воздуха понижалась до 32−35 градусов, кое-где и ниже. Средняя температура первой десятидневки месяца составила минус 17−20, что на 11−12 градусов холоднее аналогичного периода прошлого 2016 года (прошлогодний февраль был на редкость теплым)», — прокомментировали в Уральском управлении по гидрометеорологии и окружающей среды.

Там уточнили, что крепкие морозы продержатся в субботу 11 февраля, затем погода начнет смягчаться, температура постепенно повысится: появятся облака, в воскресенье ожидается небольшой снег.

«На следующей неделе температура воздуха ожидается в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14−19, днем — 9−14 градусов», — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, долгота дня по сравнению с днем зимнего солнцестояния увеличилась почти на два с половиной часа, солнце приподнялось над горизонтом и начинает пригревать.

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