Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
«Живой Кен» не может нормально дышать
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Спасения не будет: МВФ отказался давать деньги Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12:48 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске на все выходные объявлены НМУ

В Магнитогорске (Челябинской области) на все выходные объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, НМУ установятся в Магнитогорске с 13 часов пятницы, 10 февраля, до 11 часов понедельника, 13 февраля.

В такой период слабый ветер и ночная инверсия способствуют скоплению вредных веществ в атмосферном воздухе.

Муниципалитету рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в воздух. Кроме того, городским властям необходимо задействовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

По данным челябинского гидрометцентра, с начала 2017 года дней в Челябинской области отмечалось 18 дней с НМУ, из них 7 дней — с НМУ второй степени опасности.

При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха информацию направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (телефон 8−351−237−81−83, факс 8−351−237−49−98), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (телефон/факс (351)263−64−90) для принятия предусмотренных законодательством мер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинской области правильно начисляет оплату за электричество лишь одна из десяти управляющих компаний
Кремль прокомментировал инцидент с ударом ВКС РФ в Сирии
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами
Дело Дадина пересмотрят
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь