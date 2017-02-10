В Магнитогорске на все выходные объявлены НМУ

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, НМУ установятся в Магнитогорске с 13 часов пятницы, 10 февраля, до 11 часов понедельника, 13 февраля.

В такой период слабый ветер и ночная инверсия способствуют скоплению вредных веществ в атмосферном воздухе.

Муниципалитету рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в воздух. Кроме того, городским властям необходимо задействовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

По данным челябинского гидрометцентра, с начала 2017 года дней в Челябинской области отмечалось 18 дней с НМУ, из них 7 дней — с НМУ второй степени опасности.

При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха информацию направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (телефон 8−351−237−81−83, факс 8−351−237−49−98), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (телефон/факс (351)263−64−90) для принятия предусмотренных законодательством мер.