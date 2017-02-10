В Омске сирота, вышедший из детдома, третий месяц живет в гараже

Никаких бытовых условий в гараже, разумеется, нет, нормальной мебели тоже. Свое спальное место, напоминающее строительные леса, парень сколотил из стропил и старой двери. Одежду и матрас хранит в стоящей в гараже машине, а воду набирает в колонке на улице и хранит запасы в канистрах.

Страшную историю о жизни сироты рассказал на днях телеканал «Антенна-7». Омич Евгений Зеленюк, воспитывавшийся в детском доме с 7-летнего возраста, вот уже 5 лет живет в гараже у своего знакомого, так как государство не выделило ему квартиру, а родных у парня нет.

Для обогрева топит печь-буржуйку. И чтобы не замерзнуть ночью, все время встает и подкидывает дрова. Из-за морозов температура в гараже не поднимается выше +5 °C, но других вариантов у сироты нет. Удивительно, но в таких экстремальных условиях он научился даже готовить.

Евгений Зеленюк, житель Омска, проживающий в гараже:

— Плита стандартная. Сюда баллон ставится. Поджигаешь. На ней я и варю, и жарю. И борщ, и щи, и уху. Все, что хочешь. Я научился, потому что жизнь этого требовала.

Как выяснилось, в гараже Евгений живет уже третий месяц. Его пожалел и приютил Николай Костюкович. Мать парня лишили родительских прав за то, что она нигде не работала и пила, в итоге с 7 лет он жил в детдоме.

Выпустившись, он окончил училище, получив специальность слесаря-тракториста. Работал в последнее время на стройке, однако его обманули с зарплатой, в итоге стало нечем платить за съемную квартиру и парень начал бродяжничать. Родных у парня нет, девушки тоже, так как для создания семьи нет никаких условий.

Евгений Зеленюк, обитатель гаража:

— Я хочу тоже самое, что и обычное общество. Свою семью, свой теплый очаг, чтобы я приходил, меня жена встречала. в щеку поцеловала, в лоб, когда просыпаешься. Но этого всего нет. То, что нет квартиры, оно все рушит, я ни с кем не встречаюсь. Мне даже привести некуда. Куда сюда, что ли?

В прокуратуре пояснили, что в списке Минобразования Евгений Зеленюк значится в очереди на получение жилья 576-м. Жильем его должно обеспечить министерство имущественных отношений. Однако в этом году средства выделены лишь на покупку 200 квартир, поэтому получить жилье в ближайшее время у парня возможности нет.