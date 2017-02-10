Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
В Домодедове экстренно посадили самолет с одним пассажиром
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Спасения не будет: МВФ отказался давать деньги Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сирота, вышедший из детдома, третий месяц живет в гараже

Евгений Зеленюк попал в детский дом в школьном возрасте из-за матери-алкоголички, а когда вышел оттуда, то оказался на улице. Он скитается и бродяжничает уже 5 лет. В очереди на жилье он является 576-м и получить квартиру в этом году шансов у него нет.

Страшную историю о жизни сироты рассказал на днях телеканал «Антенна-7». Омич Евгений Зеленюк, воспитывавшийся в детском доме с 7-летнего возраста, вот уже 5 лет живет в гараже у своего знакомого, так как государство не выделило ему квартиру, а родных у парня нет.

Никаких бытовых условий в гараже, разумеется, нет, нормальной мебели тоже. Свое спальное место, напоминающее строительные леса, парень сколотил из стропил и старой двери. Одежду и матрас хранит в стоящей в гараже машине, а воду набирает в колонке на улице и хранит запасы в канистрах.

Для обогрева топит печь-буржуйку. И чтобы не замерзнуть ночью, все время встает и подкидывает дрова. Из-за морозов температура в гараже не поднимается выше +5 °C, но других вариантов у сироты нет. Удивительно, но в таких экстремальных условиях он научился даже готовить.

Евгений Зеленюк, житель Омска, проживающий в гараже:

 — Плита стандартная. Сюда баллон ставится. Поджигаешь. На ней я и варю, и жарю. И борщ, и щи, и уху. Все, что хочешь. Я научился, потому что жизнь этого требовала.

Как выяснилось, в гараже Евгений живет уже третий месяц. Его пожалел и приютил Николай Костюкович. Мать парня лишили родительских прав за то, что она нигде не работала и пила, в итоге с 7 лет он жил в детдоме.

Выпустившись, он окончил училище, получив специальность слесаря-тракториста. Работал в последнее время на стройке, однако его обманули с зарплатой, в итоге стало нечем платить за съемную квартиру и парень начал бродяжничать. Родных у парня нет, девушки тоже, так как для создания семьи нет никаких условий.

Евгений Зеленюк, обитатель гаража:

 — Я хочу тоже самое, что и обычное общество. Свою семью, свой теплый очаг, чтобы я приходил, меня жена встречала. в щеку поцеловала, в лоб, когда просыпаешься. Но этого всего нет. То, что нет квартиры, оно все рушит, я ни с кем не встречаюсь. Мне даже привести некуда. Куда сюда, что ли?

В прокуратуре пояснили, что в списке Минобразования Евгений Зеленюк значится в очереди на получение жилья 576-м. Жильем его должно обеспечить министерство имущественных отношений. Однако в этом году средства выделены лишь на покупку 200 квартир, поэтому получить жилье в ближайшее время у парня возможности нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омской области на выходных ожидается 39-градусный мороз
Кремль прокомментировал инцидент с ударом ВКС РФ в Сирии
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами
Дело Дадина пересмотрят
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь