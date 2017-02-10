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12:59 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии инспекторы ГИБДД угощают водителей горячим чаем на трассах

ГИБДД по РБ ответственно подошла к резкому похолоданию, которое обрушилось на Башкирию за последние два дня.

Инспекторы угощают водителей на трассах горячим чаем, сообщает в своем Инстаграме глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

«В Башкирии настоящая зима. Местами доходит до -35. Не всякий транспорт выдерживает. Автомобили ломаются. Чтоб водители и пассажиры не замёрзли, согреваем их горячим чаем», — пишет Динар Загитович.

На видеозаписи инспектор ДПС капитан полиции Алексей Заикин угощает чаем из термоса Шамиля Камалова, водителя «Renault Fluence».

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