На Кубани спасли замерзающих в заглохшей машине женщину с ребенком

Краснодар. 10 фев. — Новая Кубань. На помощь к женщине и ребенку пришли сотрудники «Кубань-СПАС», сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне женщина и маленький ребенок оказались в непростой ситуации: при температуре минус 10 градусов и сильном ветре машина, в которой они ехали, заглохла на трассе. Понимая опасность своего положения, автоледи позвонила в экстренные службы. На место происшествия прибыли спасатели, они отбуксировали машину и обогрели пострадавших.