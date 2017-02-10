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16:23 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани спасли замерзающих в заглохшей машине женщину с ребенком

Инцидент произошел на трассе Приморско-Ахтарск — Курчанский.

Краснодар. 10 фев. — Новая Кубань. На помощь к женщине и ребенку пришли сотрудники «Кубань-СПАС», сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне женщина и маленький ребенок оказались в непростой ситуации: при температуре минус 10 градусов и сильном ветре машина, в которой они ехали, заглохла на трассе. Понимая опасность своего положения, автоледи позвонила в экстренные службы. На место происшествия прибыли спасатели, они отбуксировали машину и обогрели пострадавших.

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