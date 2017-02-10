В Шымкенте полицейского оштрафовали благодаря случайному фото в соцсети

В Шымкенте полицейского, нарушившего ПДД, оштрафовали через два часа после публикации фото в социальных сетях.

Фото служебного авто с выключенными фарами, сделанное через боковое зеркало автомобиля, опубликовал в Facebook Береке Дуйсебеков.

Через пару часов после публикации снимка руководитель местной полиции Шымкента Данияр Мейрхан оставил в соцсети фото протокола, составленного в отношении полицейского, подписав его «Перед законом все равны».