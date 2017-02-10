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13:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральцы написали открытое письмо в защиту транспортной реформы

По мнению авторов обращения внедрение новой маршрутной схемы перенесли из-за выборов губернатора.

Открытое письмо в защиту транспортной реформы написали жители Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

По мнению авторов обращения, аргументы властей несостоятельны, и никаких веских оснований для ее переноса на два года нет. Цитируем: «Мы полагаем, что единственной причиной отказа от внедрения схемы стало желание властей погасить “пожар” в преддверии выборов. Внедрение новой сети потребовало бы от власти невиданного — общения с гражданами, разъяснения им своей позиции. Но государство, видимо, разучилось убеждать. Оно может только постановлять, приказывать или отменять. Политический характер решения подтверждают, как минимум, два момента. Первый — увольнение Евгения Липовича, человека большой воли, прогрессивных взглядов и революционных идей. Второй — желание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева присвоить “лавры” по переносу сроков внедрения новой маршрутной сети».

Общественники также заступаются за разработчиков проекта из фонда «Город.PRO», которых сегодня обвиняют в многочисленных недоработках. По их мнению, в основу схемы положена простая модель, используя которую, можно сформировать систему перевозок, на порядок более эффективную, нежели нынешняя. Перенос реформы на два года означает отказ от нее.

Под письмом в соцсети Фэйсбук, который составила директор арх-группы PODELNIKI Полина Иванова, на данный момент несколько десятков подписей. За реформу ратуют журналисты, архитекторы, предприниматели, инженеры, программисты, юристы, менеджеры и даже один инвалид-льготник.

Напомним, что реформа на транспорте, анонсированная мэрией и разработчиками еще летом 2016 года, подвергалась резкой критике в январе 2017 года и была перенесена властями на два года. Против новой маршрутной схемы выступили эксперты, общественники, политики и пользователи соцсетей.

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