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13:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский писатель Алексей Иванов получил правительственную премию

Его отметили за роман «Ненастье».

Источник: Аргументы и факты

Пермский писатель получил правительственную премию. Как сообщает продюсер Юлия Зайцева, «Алексей Иванов получил премию Правительства в области культуры за роман “Ненастье”».

Вместе с пермяком премию получат ещё 16 деятелей культуры. Среди них писатель Захар Прилепин (за роман «Обитель»), музыкант Денис Мацуев (за фестиваль «Звёзды на Байкале»), Михаил Турецкий (за патриотический проект), Юрий Башмет (за создание юношеского симфонического оркестра) и другие. Каждый из них получит 1 млн рублей.

Напомним, Роман Алексея Иванова «Ненастье» в сентябре стал «Книгой года». Главный герой книги Иванова — водитель и бывший солдат афганской войны, который в одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, перевозящего деньги. Многие считают, что в основу положена история инкассатора Александра Шурмана.

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