Экс-главу Черноморского района за растрату бюджетных средств оштрафовали на 450 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму.

«Следствием и судом установлено, что с января по май 2014 года чиновник, используя свое служебное положение, из вверенных ему бюджетных денежных средств Межводненского сельского поселения, на основании фиктивных документов о выполнении услуг его родственниками и знакомой, не осведомленных о преступном характере его действий, незаконно перечислил и присвоил денежные средства на общую сумму более 300 тысяч рублей. Тем самым причинил материальный ущерб бюджету Межводненского сельского поселения Черноморского района», — напомнили в пресс-службе.

В отношении экс-главы района было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения).

Приняв во внимание все доводы следствия, суд оштрафовал его на 450 тыс рублей, а также лишил права в течение пяти лет занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор в законную силу не вступил.