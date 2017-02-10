Фильмы юных воронежских режиссеров покажут в столичном «Театре.doc»

Документальные фильмы юных воронежских режиссеров покажут в московском «Театре.doc» в выходные, 11 и 12 февраля. Начало показов — в 17:00. Столичным зрителям представят фильмы Даши Шибановой, Марины Козиновой, Лены Дашковой, Тани Шибких, Ани Гунькиной, Юли Фоминой, Кристины Пономаревой, Насти Шамаевой и Сони Доценко. Кроме того, актеры «Театра.doc» устроят читку документальной пьесы Даши Шибановой «Друг по переписке» в Белом зале в 18:00 воскресенья, 12 февраля.

Юные воронежские документалисты покажут свои фильмы в «Театре.doc» впервые. Авторы лент — воспитанницы бесплатного курса документального кино для подростков воронежского режиссера Дины Бариновой. Занятия юных документалистов проходят в воронежской студии детского творчества «Телескоп». Впервые московские зрители увидели фильмы учеников Бариновой на фестивале «Артдокфест» в 2015 году. В Воронеже показы документальных фильмов воспитанников Дины Бариновой проходят каждый год с 2015 года.

Ленты учеников Бариновой объединили в двухдневную спецпрограмму «Пубертат.doc». Многие из этих документальных фильмов воронежские зрители уже видели на кинопоказах в галерее Х. Л. А. М. и в Доме прав человека.

Дина Баринова — воронежский фотограф, режиссер документального кино, выпускница московской Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Дебютный фильм Бариновой «Прощеный день» о семье слепых вошел в программу престижных фестивалей документального кино в России и за рубежом, был показан на телеканале «Культура». С 2015 года Дина Баринова ведет бесплатный курс документального кино для подростков в воронежской студии детского творчества «Телескоп». Галерея «Х. Л. А. М.» уже дважды становилась площадкой для показов фильмов Дины Бариновой и ее учеников. В январе 2017 года в галерее «Х. Л. А. М.» прошла совместная выставка Дины Бариновой и воронежского фотографа Елены Шепиловой «Валя, еж и утка».