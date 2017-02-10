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12:46 (мск), источник: Sputnik.md

Кушать дорого: жители Кишинева отказывают себе в мясе

Похоже, что в молдавской столице живут в основном вегетарианцы, ведь мясо не вошло в топ-5 самых популярных продуктов кишиневцев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В рационе питания кишиневцев самые популярные продукты — молоко, яйца и овощи. А вот рыба и кондитерские изделия пользуются не таким большим спросом среди жителей молдавской столицы.

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Согласно статистике, за год кишиневец в среднем потребляет около 250 литров молока и молочных продуктов, примерно 200 яиц и 111 килограммов овощей и бахчевых культур. На четвертом месте в рационе — хлеб и хлебобулочные изделия, которых один житель Кишинева в среднем съедает примерно 96 килограммов. Фруктов и ягод за 12 месяцев на одного человека уходит 58 килограммов. В пятерку самых популярных товаров среди кишиневцев не попали мясо и мясопродукты. Среднестатистическим жителем столицы за год потребляется около 53 килограммов мяса, примерно 17 килограммов сахара и кондитерских изделий и 14,5 килограмма рыбы и рыбных продуктов.

На одного человека также приходится более 40 килограммов картофеля, около 46 килограммов картофеля и свыше 50 килограммов фруктов.

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