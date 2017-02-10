Открытый кубок Нижнего Новгорода по скалолазанию пройдет 11—12 февраля 2017 года. Об этом сообщает НРО «Единой России», которое оказывает соревнованиям информационную поддержку.

Согласно информации, в соревнованиях будут участвовать клубные команды из Нижнего Новгорода, Москвы, Иваново, Казани, Костромы, Ярославля, Пензы, Санкт Петербурга, Белгорода, Рязани, Сарова. Заявки подали уже более 130 человек.

Скалолазам предстоит пройти квалификационную часть, состоящую из четырех сетов. На выбор будет представлено около 17−25 трасс различного уровня сложности. В полуфинале продолжат борьбу 20 спортсменов. В финальную часть пройдут по шесть человек мужчин и женщин. Среди них и будут выявлены победители соревнований.

Соревнования пройдут при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода и региональной федерации скалолазания в спортивном клубе «Ладъ» (пр. Гагарина, 25Г).