МЧС предупредило уральцев и сибиряков о надвигающихся метелях

«Из-за обильных снегопадов и сильного ветра остаётся высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, в Алтайском крае и в Республике Алтай. Во всех регионах, где сохраняются или ожидаются сложные погодные условия», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Муниципальным властям рекомендовано организовать пункты питания и обогрева водителей.

Кроме того, в ведомстве призывают уделять повышенное внимание отопительным приборам, отмечая, что «источником резкого роста пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печное отопление и электрооборудование».