В школах Крыма могут появиться уроки театрального искусства

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила председатель комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова.

По ее словам, данный вопрос обсуждался на встрече руководства парламентского комитета с представителями профессиональных театров Крыма.

«Дети сегодня не могут посещать театры. Во время учебы этого делать не рекомендуется, потому что это мешает учебному процессу, а после учебы педагоги уже не заинтересованы в этом. Нужно искать выход. В этой связи комитет по культуре выходит с инициативой о введении уроков искусства в школах», — рассказала Пермякова.