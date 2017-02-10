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13:07 (мск), источник: РИА Крым

В школах Крыма могут появиться уроки театрального искусства

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости (Крым). В средних учебных заведениях Республики Крым планируется ввести внеклассные уроки театрального искусства.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила председатель комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова.

По ее словам, данный вопрос обсуждался на встрече руководства парламентского комитета с представителями профессиональных театров Крыма.

«Дети сегодня не могут посещать театры. Во время учебы этого делать не рекомендуется, потому что это мешает учебному процессу, а после учебы педагоги уже не заинтересованы в этом. Нужно искать выход. В этой связи комитет по культуре выходит с инициативой о введении уроков искусства в школах», — рассказала Пермякова.

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