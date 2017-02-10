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13:16 (мск), источник: Фонтанка

На «красной» ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле

Поезда на «красной» ветке петербургского метрополитена идут с большими остановками и медленно. Причина — в неисправном оборудовании.

О том, что в подземке — проблемы на Кировско-Выборгской линии, «Фонтанке» сообщили около 12 часов 30 минут 10 февраля читатели. По их словам, поезда подолгу стоят в тоннелях.

«От “Чернышевской” до “Площади Ленина” ехали более 10 минут, и на остановках стоим минут по 5 — 10», — пишет один из пассажиров.

В пресс-службе ГУПа «Фонтанке» подтвердили, что наблюдается задержка в движении. Ее причина — в неисправности оборудования, подающего сигналы на участке от «Площади Ленина» до «Площади Мужества». Сейчас сотрудники метро устраняют неполадки.

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