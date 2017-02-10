На «красной» ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле

О том, что в подземке — проблемы на Кировско-Выборгской линии, «Фонтанке» сообщили около 12 часов 30 минут 10 февраля читатели. По их словам, поезда подолгу стоят в тоннелях.

«От “Чернышевской” до “Площади Ленина” ехали более 10 минут, и на остановках стоим минут по 5 — 10», — пишет один из пассажиров.