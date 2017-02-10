На «красной» ветке метро замедлено движение из-за неисправности оборудования в тоннеле
Поезда на «красной» ветке петербургского метрополитена идут с большими остановками и медленно. Причина — в неисправном оборудовании.
Поезда на «красной» ветке петербургского метрополитена идут с большими остановками и медленно. Причина — в неисправном оборудовании.
О том, что в подземке — проблемы на
«От “Чернышевской” до “Площади Ленина” ехали более 10 минут, и на остановках стоим минут по 5 — 10», — пишет один из пассажиров.
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