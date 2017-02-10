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14:01 (мск), источник: Крым Press

Первый пошёл… В Симферополе приставы описали имущество неплательщика штрафов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов в Симферополе подчёркивают — неплательщик злостный.

В течении года уклонялся от уплаты четырёх штрафов, предусмотренных статьёй 6.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях» — «Торговля в местах, непредусмотренных для этих целей». В отношении данного должника была проведена процедура наложения ареста и описи имущества для его дальнейшей реализации, — сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Чиновники напоминают, постановления, вынесенные административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних, обязательны к исполнению. В случае неуплаты штрафов в течение 60 дней, материалы будут направлены в подразделение Федеральной службы судебных приставов.

В отношении граждан, сумма долгов по штрафам которых превысит 3000 рублей, будет проведена процедура описи имущества. В дальнейшем, если штраф не будет выплачен, данное имущество может быть реализовано через торги. Также к нарушителям может быть применена процедура наложения ареста на счета, автотранспортные средства, ограничение выезда за рубеж.

Привлечение к административной ответственности по факту уклонения от уплаты штрафов, — констатируют специалисты. Рейды по выявлению должников специалисты проводят еженедельно, как в местах проживания, так и в местах незаконной деятельности и пребывания неплательщиков.

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