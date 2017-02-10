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13:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Продавцы вернулись на территорию бывшего Остужевского рынка в Воронеже

Сотрудники управы и полиции изъяли около 10 мешков с одеждой.

Сотрудники управы Железнодорожного района, горадминистрации и полиции провели рейд по ликвидации несанкционированной торговли на Левом берегу, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 10 февраля. Продавцы незаконно установили столы с одеждой и манекены на территории бывшего мини-рынка «Остужевский» и по обеим сторонам улицы Остужева.

Участники рейда изъяли около десятка мешков с одеждой и составили протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения (ст. 14.1 КОАП РФ).

В мэрии напомнили, что управа Железнодорожного района составила график дежурств ответственных работников в будни и выходные дни на территории бывшего рынка. В 2017 году дежурные уже составили 18 протоколов за торговлю в неустановленных местах по улицам Остужева, Калининградская и Ленинский проспект, что предполагает наложение штрафов на сумму 28 тыс. рублей.

Контекст

Городские власти включили мини-рынок «Остужевский» (Ленинский проспект, 154в) в перечень объектов, подлежащих демонтажу 18 июля 2016 года. Снос рынка начался 8 декабря. Торговцы пытались заблокировать спецтехнику, но полиция оттеснила их за территорию «Остужевского». Снос ненадолго приостанавливали, чтобы предприниматели успели вынести товар, а затем возобновили. О том, как происходил демонтаж в первый день — в материале РИА «Воронеж».

Снос мини-рынка «Остужевский» завершился в Воронеже 23 декабря. Подрядчики демонтировали 82 торговых павильона. Владельцев 66 торговых точек установить так и не удалось.

Благоустройство территории бышего рынка «Остужевский» в Воронеже начнется в весенне-летний период 2017 года. На месте демонтированных павильонов появятся клумбы, парковка и пешеходная зона, возле остановки «Остужева» на Ленинском проспекте — десятки уличных фонарей, скамеек и урн.

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