Продавцы вернулись на территорию бывшего Остужевского рынка в Воронеже
Сотрудники управы и полиции изъяли около 10 мешков с одеждой.
Сотрудники управы и полиции изъяли около 10 мешков с одеждой.
Сотрудники управы Железнодорожного района, горадминистрации и полиции провели рейд по ликвидации несанкционированной торговли на Левом берегу, сообщила
Участники рейда изъяли около десятка мешков с одеждой и составили протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения (ст. 14.1 КОАП РФ).
В мэрии напомнили, что управа Железнодорожного района составила график дежурств ответственных работников в будни и выходные дни на территории бывшего рынка. В 2017 году дежурные уже составили 18 протоколов за торговлю в неустановленных местах по улицам Остужева, Калининградская и Ленинский проспект, что предполагает наложение штрафов на сумму 28 тыс. рублей.
Контекст
Городские власти включили
Снос
Благоустройство территории бышего рынка «Остужевский» в Воронеже начнется в