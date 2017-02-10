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14:50 (мск), источник: Kazinform

Советы при утере водительского удостоверения дали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Комитет административной полиции МВД дал практические советы автовладельцам, водительское удостоверение (ВУ) которых было утеряно или украдено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте ведомства в Фейсбуке. В первую очередь, полицейские советуют обратиться в полицию с заявлением о краже, где вам выдадут соответствующую справку — она вам понадобится для восстановления ВУ.

«К слову, если у вас также было украдено (потеряно) удостоверение личности, что нередко бывает, так как обычно мы носим все документы в одном портмоне и тому подобное (чего делать точно нельзя!), сначала необходимо восстановить удостоверение личности, так как ВУ без него вам не получить. Если же ВУ было просто утеряно, такая справка не понадобится», — говорится в сообщении.

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Итак, за восстановлением ВУ необходимо обратиться в спецЦОН или регистрационно-экзаменационное подразделение (РЭП) административной полиции. Для получения водительского удостоверения в связи с его утратой представляются следующие документы:

1) заполненный бланк на получение водительского удостоверения (заявление) — в СпецЦОНЕ не понадобится, так как заполняется автоматически его сотрудниками;.

2) документ, удостоверяющий личность;.

3) адресная справка — также в СпецЦОНе не понадобится, запрос обрабатывается автоматически;.

4) медицинская справка и ее копия (в СпецЦОНе Астаны медкомиссию можно пройти на месте);.

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (квитанция, в настоящее время госпошлина за выдачу ВУ составляет 2836 тенге).

Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно необходимо иметь направление организации по работе с дипломатическим корпусом МИД РК. После сдачи документов выдается временное водительское удостоверение, которое действительно в течение одного месяца со дня выдачи. При этом оно может быть продлено дополнительно один раз на тридцать суток начальником РЭП (если необходимо дополнительное время при направлении запросов и получения ответов на них, выяснении отдельных обстоятельств, связанных с утратой водительского удостоверения). По истечении указанного срока выдается новое водительское удостоверение с отметкой «Взамен утерянного».

«Необходимо указать, что при восстановлении ВУ взамен утерянного, украденного, а также пришедшего в негодность, экзамен не сдается! Это относится к случаю, если срок действия утерянного ВУ не истек. Если же срок действия ВУ, которое вы потеряли, закончился, то необходимо будет подтвердить знания ПДД путем сдачи экзамена. При утрате временного водительского удостоверения выдача нового также осуществляется без сдачи теоретического и практического экзаменов», — рассказали в МВД.

Если Вам выдали временное ВУ взамен утерянного, и Вы в этот период меняете место жительства или убываете на военную службу, учебу, в длительную командировку (более трех месяцев), водительское удостоверение взамен утраченного выдается до истечения месячного срока, на основании подтверждающих документов. Не выдаются водительские удостоверения взамен утраченных водительских удостоверений иностранных государств. Найденные водительские удостоверения, вместо которых владельцам выданы другие водительские удостоверения, с момента выдачи новых водительских удостоверений утрачивают свою юридическую силу и подлежат обязательной сдаче в РЭП для их последующего уничтожения в установленном уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения порядке.

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