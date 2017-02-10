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14:18 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства на предстоящие выходные будут закрыты вестибюли двух станций Московского метрополитена. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Источник: РИА "Новости"

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки», а с 0:00 субботы — северный вестибюль станции «Сходненская». Вестибюли этих станций возобновят работу в обычном режиме с начала работы метрополитена в понедельник, 13 февраля.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская». Кроме этого, на станции «Ясенево» с 11 по 18 февраля ежедневно южный вестибюль будет закрываться с 22:00.

В пресс-службе напомнили, что до 1 марта закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская», до 15 мая — вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии, до конца года — восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 31 августа 2017 — северный вестибюль станции «Красные ворота», до 30 сентября — северный вестибюль станции «Ленинский проспект».

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