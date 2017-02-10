Вестибюли двух станций московского метро закроют на выходные

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки», а с 0:00 субботы — северный вестибюль станции «Сходненская». Вестибюли этих станций возобновят работу в обычном режиме с начала работы метрополитена в понедельник, 13 февраля.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская». Кроме этого, на станции «Ясенево» с 11 по 18 февраля ежедневно южный вестибюль будет закрываться с 22:00.