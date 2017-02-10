Самолет-амфибия не может вылететь из Кольцово вторые сутки
Сбой в электронике до сих пор не устранен.
Сбой в электронике до сих пор не устранен.
Борт МЧС направлялся из Таганрога в Хабаровск к месту постоянной дислокации. По пути ему необходимо было совершить несколько дозаправок, в том числе в Екатеринбурге. Наполнив баки, он вылетел из уральской столицы 8 февраля в 23.41. Однако датчики закрытия шасси не сработали, хотя сам механизм был исправен. Было принято решение вернуться в Кольцово.
10 февраля после наладки оборудования самолет совершил контрольный облет, но датчики вновь не сработали, сообщили «Уралинформбюро» в
Стоит отметить, что БЕ-200 используется для тушения лесных пожаров.