В Пермском крае домашний пёс задушил больную бешенством лису

Собака задушила лису в селе Тихановка Кунгурского района. Лесную гостью хозяева пса нашли во дворе своего дома около собачьей будки. Как они выяснили позже, хищница была больна бешенством, рассказывает газета «Искра-Кунгур». Собаке поставили прививку от бешенства, вся семья сейчас находится под наблюдением врачей. В селе ввели 60-дневный карантин.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали, что в регионе растёт заболеваемость животных бешенством. В 2016 году зарегистрировано 35 случаев в Ординском, Октябрьском, Суксунском, Кишертском, Кудымкарском, Кунгурском, Сивинском районах, в Лысьве и Перми.

Носителями заболевания могут быть многие лесные животные, даже ежи, однако к людям его приносят именно лисы, так как они очень мобильны. В населённые пункты они приходят в поисках пищи — их привлекают свалки около городов и сёл.