Гендиректор Омского аэропорта не понесет наказания за потерю 200 миллионов

Предприятие хранило 200 млн рублей на счету во «Внешпромбанке», у которого отозвали лицензию.

Как отметил министр, неожиданная пропажа денег аэропорта породила разбирательства на всех уровнях:

«Я выходил с предложением о наказании директора, но совет директоров Омского аэропорта отказался. Там и прокуратура занималась, и я отчитывался у депутатов. Не усмотрели мы — ни я, ни правоохранительные органы — умысла у руководителя. Средства размещаются, чтобы получить больший процент. На сегодня можно получить в Сбербанке 6 процентов, а коммерческие банки предлагают — о, 12 процентов!».

После данного инцидента всех акционерные общества с участием Омской области и госпредприятия были предупреждены, что руководители несут персональную ответственность за размещение расчётных счетов в коммерческом банке. Им настоятельно рекомендовали хранить деньги в банках с государственным участием.

Вместе с тем аэропорт компенсировал потери за счет собственных резервов. Предприятие перечислило в бюджет столько дивидендов, сколько значилось в плане, около 50 миллионов рублей, так что бюджет ущерба не понес. Сейчас юристы пытаются добиться возврата денег за счёт арестованного имущества «Внешпромбанка».