Госкомцен установил новые тарифы на принудительную эвакуацию машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости (Крым). Государственный комитет по ценам и тарифам РК установил новые тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей для территорий Республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости (Крым). Государственный комитет по ценам и тарифам РК установил новые тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей для территорий Республики.
Об этом на
«Мы установили базовые тарифы для территорий Республики, которые позволяют провести конкурсы (среди предприятий, предоставляющих услуги по эвакуации и хранению автомобиля — ред.), тарифы в ином размере, чем были установлена 9 января (2017 года — ред.). Сегодня для проведения конкурса установлены тарифы: в целом по Республике Крым — 1860 рублей (за принудительную эвакуацию авто — ред.), на территории Симферополя — 2 тыс рублей, на территории Ялты — 2,3 тыс рублей. Это (сделано — ред.) для проведения конкурсов, которые нужно начинать организовывать уже сегодня», — отметила она.
Зотович добавила, что приказом Госкомцен также установлены тариф на пребывание автомобиля на штрафплощадке. «Для наиболее распространенных машин массой до трех с половиной тонн — 25 руб за час», — уточнила она.
Ранее руководитель занимающегося принудительной эвакуацией автомобилей в Симферополе муниципального предприятия «ГорТрансСервис» (г. Симферополь) Станислав Грецкий заявил, что предприятие будет оспаривать установленные 9 января 2017 года Госкомцен тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей в центре крымской столицы.
Согласно установленным тогда тарифам, за саму эвакуацию владельцы авто должны были заплатить 1650 рублей, за транспортировку — 93 рубля за километр, а за штрафстоянку — от 11,5 до 69 рублей в час.
Комментируя это заявление, Зотович отметила, что документы об оспаривании тарифов в Госкомитет не поступали. «Это желание МУП “ГорТранСервис” осталось именно желанием», — добавила она.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), работники МУП «ГорТрансСервис», занимающиеся эвакуацией транспорта в крымской столице, заявляли о слишком «щадящих» тарифах и требовали повышения. Так, они предлагали повысить стоимость эвакуации до 2900 рублей, в то же время установив тариф на хранение машины на штрафплощадке в размере от 50 рублей в час вместо нынешних 16 рублей. Это, по словам директора предприятия, позволит вывести штрафстоянку на самоокупаемость.