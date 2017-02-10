Госкомцен установил новые тарифы на принудительную эвакуацию машин

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила председатель Госкомитета Нина Зотович.

«Мы установили базовые тарифы для территорий Республики, которые позволяют провести конкурсы (среди предприятий, предоставляющих услуги по эвакуации и хранению автомобиля — ред.), тарифы в ином размере, чем были установлена 9 января (2017 года — ред.). Сегодня для проведения конкурса установлены тарифы: в целом по Республике Крым — 1860 рублей (за принудительную эвакуацию авто — ред.), на территории Симферополя — 2 тыс рублей, на территории Ялты — 2,3 тыс рублей. Это (сделано — ред.) для проведения конкурсов, которые нужно начинать организовывать уже сегодня», — отметила она.

Зотович добавила, что приказом Госкомцен также установлены тариф на пребывание автомобиля на штрафплощадке. «Для наиболее распространенных машин массой до трех с половиной тонн — 25 руб за час», — уточнила она.

Ранее руководитель занимающегося принудительной эвакуацией автомобилей в Симферополе муниципального предприятия «ГорТрансСервис» (г. Симферополь) Станислав Грецкий заявил, что предприятие будет оспаривать установленные 9 января 2017 года Госкомцен тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей в центре крымской столицы.

Согласно установленным тогда тарифам, за саму эвакуацию владельцы авто должны были заплатить 1650 рублей, за транспортировку — 93 рубля за километр, а за штрафстоянку — от 11,5 до 69 рублей в час.

Комментируя это заявление, Зотович отметила, что документы об оспаривании тарифов в Госкомитет не поступали. «Это желание МУП “ГорТранСервис” осталось именно желанием», — добавила она.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), работники МУП «ГорТрансСервис», занимающиеся эвакуацией транспорта в крымской столице, заявляли о слишком «щадящих» тарифах и требовали повышения. Так, они предлагали повысить стоимость эвакуации до 2900 рублей, в то же время установив тариф на хранение машины на штрафплощадке в размере от 50 рублей в час вместо нынешних 16 рублей. Это, по словам директора предприятия, позволит вывести штрафстоянку на самоокупаемость.