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14:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прямые рейсы в Бургас и Варну из Нижнего Новгорода откроются в курортный сезон 2017 года

При въезде в Болгарию будет действовать упрощенная процедура получения визы.

Прямые рейсы в Бургас и Варну (Болгария) из Нижнего Новгорода откроются в курортный сезон 2017 года. Как сообщил в ходе пресс-конференции 10 февраля представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, точного расписания рейсов пока нет.

По его словам, сейчас прямых вылетов в эти болгарские города из Нижнего Новгорода нет, но их планируется открыть с наступлением курортного сезона, так как курорты Болгарии традиционно пользуются популярностью у россиян и нижегородцев в частности. Как часто будут вылетать самолеты в Болгарию и обратно, а также по каким дням пока неизвестно — расписание будут определять сами авиаперевозчики.

Сергей Малов также сообщил, что в 2017 году на протяжении всего лета для россиян будет введен безвизовый режим при въезде на курорты Хорватии и Черногории, а при въезде в Болгарию будет действовать упрощенная процедура получения национальной визы. Кроме того, во все эти страны можно будет беспрепятственно въехать обладателями шенгенской визы.

Представитель МИД также добавил, что безвизовый режим действует с Грузией, а также с Абхазией, куда можно въезжать, имея лишь российский паспорт.

Как сообщалось ранее, регулярное авиасообщение с Египтом будет восстановлено к концу февраля 2017 года.

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