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14:04 (мск), источник: Sputnik.by

Раздача земли в РФ: «сотки» на Дальнем Востоке хотят получить белорусы

На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи — из США, почти 5 тысяч — из Германии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Запросы на получение бесплатной земли на Дальнем Востоке поступают в том числе от белорусов, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

По информации ведомства, больше всего запросов на специальный сайт «НаДальнийВосток. РФ» поступило от интернет-пользователей Москвы и Московской области, Хабаровского и Приморского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия).

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«Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь», — сказали в ведомстве.

На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи — из США, почти 5 тысяч — из Германии.

По данным ведомства, возраст большинства посетителей — 25−34 года.

Согласно указу президента, россияне смогут один раз безвозмездно получить один гектар земли на Дальнем Востоке: в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Если земля не будет использоваться, ее изымут. На участке можно осуществлять любую деятельность, при этом в течение года после предоставления участка гражданин обязан направить в уполномоченный орган уведомление о выбранном способе использования участка, а спустя три года — представить декларацию об использовании.

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