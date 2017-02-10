Раздача земли в РФ: «сотки» на Дальнем Востоке хотят получить белорусы
На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи — из США, почти 5 тысяч — из Германии.
На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи — из США, почти 5 тысяч — из Германии.
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Запросы на получение бесплатной земли на Дальнем Востоке поступают в том числе от белорусов, сообщила
По информации ведомства, больше всего запросов на специальный сайт «НаДальнийВосток. РФ» поступило от
«Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь», — сказали в ведомстве.
На сайт обратились более 7,3 тысячи пользователей из Украины, 5,8 тысячи — из США, почти 5 тысяч — из Германии.
По данным ведомства, возраст большинства посетителей — 25−34 года.
Согласно указу президента, россияне смогут один раз безвозмездно получить один гектар земли на Дальнем Востоке: в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Если земля не будет использоваться, ее изымут. На участке можно осуществлять любую деятельность, при этом в течение года после предоставления участка гражданин обязан направить в уполномоченный орган уведомление о выбранном способе использования участка, а спустя три года — представить декларацию об использовании.