За неделю в Казани зарегистрировано рождение 413 детей

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 47 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 750 граммов, а максимальный — 4400 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амина, Азалия, Малика, Амир, Макар, Дарина, Тимур, Карим, Арина.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Мирра, Эрик, Вильдан, Арсентий, Лада, Нелли, Макс, Влада, Джамиля, Даниэль-Яр.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 122 пары. Самому молодому жениху 20 лет, самой молодой невесте — 19 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 67 лет, самой взрослой невесты — 65 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.