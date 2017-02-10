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14:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку в Волгоградской области

Родители выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку в Волгоградской области.

Родители выпускников 2017 года напишут работу, составленную из заданий и аналогичных тем единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона. Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 17 февраля в волгоградском педагогическом лицее.

Теперь у родителей выпускников появилась возможность ознакомиться с процедурой ЕГЭ: от регистрации и заполнения бланков до печати и обработки экзаменационных материалов. Идею провести такую акцию предложил Рособрнадзор. Организаторы считают, что разъяснить нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам.

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