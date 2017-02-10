Титулярный советник Пушкин
Отмечающийся сегодня День дипломатического работника совпадает с другой датой — годовщиной смерти поэта Александра Пушкина, которому тоже пришлось в свое время поработать в структурах Министерства иностранных дел.
Отмечающийся сегодня День дипломатического работника совпадает с другой датой — годовщиной смерти поэта Александра Пушкина, которому тоже пришлось в свое время поработать в структурах Министерства иностранных дел.
«Газета.Ru» вспоминает эту часть биографии русского классика, которой обычно уделяется не так много внимания.
В Царскосельском лицее, где учился Пушкин, его соучеником и другом был будущий глава МИД России князь Александр Горчаков. Дипломат продолжал общаться с Пушкиным даже во время опалы на него, о чем сам поэт писал в стихотворении «19 октября» в 1825 году.
…Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, Хвала тебе — фортуны блеск холодный Не изменил души твоей свободной: Все тот же ты для чести и друзей…
После окончания лицея Пушкин впервые пришел на работу в МИД. Точнее, был принят на службу в дипломатическое ведомство России летом 1817 года в чине коллежского секретаря.
В архивах до сих пор хранится документ, который Пушкин, как и другие молодые сотрудники МИД, должны были подписывать, придя на службу. Это указ Екатерины II от 4 августа 1791 года «О запрещении чиновникам МИД иметь сношения с представителями других держав, бывать в их домах, а также разглашать служебные тайны».
Пушкин занимался в основном переводами для министерства. В расходных книгах дипломатического ведомства найдено 8 записок, где Пушкин расписывается за отпускные и жалование — оно у коллежского секретаря Пушкина за треть года составляло 231 рубль.
МИДом в то время руководил граф Иван Каподистрия, который впоследствии стал первым руководителем независимой Греции. Начальник хорошо относился к своему подчиненному, о чем позже писал дядя поэта Василий Львович Пушкин: «Радуюсь сердечно, что Каподистрия к нему хорошо расположен».
Каподистрия, имевший хорошие отношения с царем Александром I, сохранил свое расположение по отношению к Пушкину даже тогда, когда поэту грозила ссылка в Сибирь за «вольнодумные» стихи и эпиграммы на императора.
Стараясь защитить своего подчиненного, Каподистрия фактически пошел против главного «силовика» того времени — влиятельного генерала Алексея Аракчеева, также ставшего мишенью Пушкина. Благодаря связям при дворе глава МИД смог добиться для Пушкина более мягкой южной ссылки, во время которой он, в частности, написал несколько лучших стихотворений раннего периода.
Вернулся Пушкин в МИД уже в 1832 году по указанию нового императора Николая I, к которому сам поэт обратился с письмом, где просил зачислить его на государственную службу. «Прошение было рассмотрено мгновенно», — писал в книге «Тайны Пушкина» один из его биографов Эльдар Ахадов. Глава Российской Империи дает на этот счет приказ одиозному главе «Третьего отделения» Александру Бенкендорфу, который также курировал и МИД. Николай I приказывает дать поручение министру иностранных дел графу Карлу Нессельроде зачислить Пушкина на службу.
В этот период работы в МИД Пушкину практически пришлось заниматься «информационной войной» во время польской кампании.
Он пишет довольно жесткий стих «Клеветникам России», который был опубликован в брошюре «На взятие Варшавы» в 1831 году. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?», — этот стих поэта до сих пор считается одним из самых популярных в консервативной патриотической среде.
Как пишет консервативный российский публицист Анатолий Клепов, брошюра была издана, чтобы противодействовать клеветнической кампании в западных средствах печати против военных действий России в Польше. При этом переводчик Пушкина Джулиан Генри Лоуэнфельд рассказал «Газете.Ru», что, хотя Пушкин был «царедворец», он «не примыкал ни к какому лагерю».
Невыездной, работал в архивах
Хотя Пушкин и служил в МИД, за пределами Российской империи он не был, если не считать знаменитой поездки в Эрзурум, расположенный на
«С Екатеринограда (населенный пункт на территории современной
В январе 1835 года Пушкин, будучи в ранге титулярного советника, обратился к Николаю I с просьбой о допуске в сенатский архив, чтобы ознакомиться со следственными материалами по делу бунтовщика Емельяна Пугачева.
Несмотря на то что «История Пугачевского бунта» уже вышла, Пушкина
Царь такое разрешение дал, но полученные материалы Пушкина не удовлетворили, и он обратился в родной МИД — к директору Государственного архива при МИД Василию Поленову. Нужный документ снова не был найден, но поэт получил «собрание о злодее Пугачеве многих бумаг, в книгу переплетенных».
Архив МИД, где служил Пушкин, — святая святых министерства. Он был основан в 1829 году для важных документов государства — здесь хранится переписка первых лиц государства: переписка Павла I и Александра I с Наполеоном, бумаги Екатерины II.
Назначая встречу на Пушкинской площади в Москве под памятником поэту работы знаменитого скульптора Александра Опекушина, мало кто задумывается, что идея его создания была выдвинута именно российскими дипломатами.
В 1855 году годы 82 сотрудника Министерства иностранных дел обратились с письмом к князю Александру Горчакову, в котором просили установить памятник Александру Пушкину.
Через год Горчаков займет пост главы МИД после выхода в отставку графа Нессельроде. Правда, памятник поэта будет установлен в 1880 году уже под конец министерской карьеры Горчакова — одного из двух оставшихся в живых товарищей Пушкина по Царскосельскому лицею.
Стоит отметить, что глава МИД Сергей Лавров не так давно обращался к Пушкину, цитируя его в своей статье «Историческая перспектива внешней политики России» в марте прошлого года, когда касался истории монгольского нашествия: «Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено истерзанной и издыхающей Россией».