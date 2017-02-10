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14:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Жители Свердловской области стали реже умирать и гибнуть

По каким причинам уральцы чаще всего уходят на тот свет?

Жители Среднего Урала в 2016 году стали реже умирать и гибнуть, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.

Если в 2015 году в области по тем или иным причинам скончалось 61 264 человека, то в 2016 — 60 640. Таким образом, снижение составило 624 свердловчанина. Основные причины смертей «традиционны»: инфаркты, инсульты и рак. Так, от болезней системы кровообращения в прошлом году умерло 29 260 человек, а от различных новообразований 9 580 (на 78 больше, чем в 2015).

Между тем, уральцы стали реже гибнуть и от внешних причин. В основном это самоубийства (753), случайные отравления алкоголем (521), ДТП (493) и убийства (422). Остальные жители региона покинули этот мир от болезней органов пищеварения (3 609), инфекций и паразитов (2 225) и болезней органов дыхания (1 946).

Напомним также, что, по данным Муниципального регистра населения, количество жителей Екатеринбурга по состоянию на 1 февраля 2017 года составило 1 496 130 человек. Это на 4264 меньше, чем в октябре 2016 года, когда число горожан выросло до 1 500 394.

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