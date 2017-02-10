В Молдове 16 пар отметили золотую свадьбу, ещё три пары — бриллиантовую

«Служил в городе Леова пограничником. — А а я училась на медсестру, тоже в Леова, и так вот мы встретились. Дружили пару лет, а потом уже женились».

Анатолий и Степанида Литвиновы вместе уже 50 лет. По словам супругов, главное в браке любовь и уважение.

А в семье Петра и Раисы Щербатых любят пошутить. Даже расписываясь повторно в документе, мужчина не упустил случая сострить.

«Я только вернулся из армии, работал учителем в Сынжерейском районе. Встретил там супругу, мы друг другу понравились и поженились».

За полвека в семье Щербатых случалось многое, но до битья посуды дело ни разу так и не дошло.

«Мне просто жалко посуды. А так мы ругались, и не раз. Если нет ссор, то трудно поверить, что супруги переживают друг за друга».

Супруги Лабастовы вместе уже 60 лет. Эдуард долгих четыре года добивался руки Галины.

В подарок от мэрии все пары получили по тысяче леев.