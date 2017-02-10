Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Эксперты рассказали, каких проблем могут ждать будущие пенсионеры
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14:41 (мск), источник: Publika.md

В Молдове 16 пар отметили золотую свадьбу, ещё три пары — бриллиантовую

19 пар собрались сегодня в центральном ЗАГСе столицы, чтобы отпраздновать золотые и бриллиантовые свадьбы. Супруги вновь поклялись друг другу в любви и верности. А столичные власти вручили им денежные премии.

Источник: Publika.md

Анатолий и Степанида Литвиновы вместе уже 50 лет. По словам супругов, главное в браке любовь и уважение.

«Служил в городе Леова пограничником. — А а я училась на медсестру, тоже в Леова, и так вот мы встретились. Дружили пару лет, а потом уже женились».

Читайте также
Численность постоянного населения Молдовы продолжает падать

А в семье Петра и Раисы Щербатых любят пошутить. Даже расписываясь повторно в документе, мужчина не упустил случая сострить.

«Я только вернулся из армии, работал учителем в Сынжерейском районе. Встретил там супругу, мы друг другу понравились и поженились».

За полвека в семье Щербатых случалось многое, но до битья посуды дело ни разу так и не дошло.

«Мне просто жалко посуды. А так мы ругались, и не раз. Если нет ссор, то трудно поверить, что супруги переживают друг за друга».

Супруги Лабастовы вместе уже 60 лет. Эдуард долгих четыре года добивался руки Галины.

В подарок от мэрии все пары получили по тысяче леев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Дело Дадина пересмотрят
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Эрдоган ратифицировал поправки в Конституцию
Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь