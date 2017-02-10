Омбудсмен направит обращение по делу Чудновец в администрацию президента

«Если мы сегодня с Андреем (гражданским мужем Чудновец) примем решение, и на имя президента поступит заявление от Евгении, то мы уже 13 (числа) готовы вместе с губернатором Свердловской области направить его в администрацию президента — это единственное, что мы можем сделать на территории области», — сказала Мерзлякова.

По ее словам, по делу Евгении Чудновец поступает «все больше жалоб и обращений».