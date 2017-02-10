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14:49 (мск), источник: РИА Новости

Омбудсмен направит обращение по делу Чудновец в администрацию президента

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена направить обращение в администрацию президента РФ по делу воспитательницы детсада Евгении Чудновец, приговоренной по обвинению в распространении детской порнографии за репост в соцсети.

Источник: РИА Новости

«Если мы сегодня с Андреем (гражданским мужем Чудновец) примем решение, и на имя президента поступит заявление от Евгении, то мы уже 13 (числа) готовы вместе с губернатором Свердловской области направить его в администрацию президента — это единственное, что мы можем сделать на территории области», — сказала Мерзлякова.

По ее словам, по делу Евгении Чудновец поступает «все больше жалоб и обращений».

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Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии.

По данным местных изданий, она сделала репост в социальной сети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи.

Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило сильный общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев.

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