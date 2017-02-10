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14:44 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Сотрудники МЧС напомнили волгоградцам о пожарной безопасности

Более 240 пожаров произошло в Волгоградской области с начала нынешнего года, их жертвами стали 25 человек. За цифрами статистики стоят реальные причины. Когда за окном стабильно держатся морозы, вероятность возникновения пожаров, к сожалению, растет. В первую очередь это касается домовладений частного сектора.

Здесь произошло порядка 75% от общего числа зарегистрированных возгораний. По данным специалистов, свыше трети всех пожаров в домах происходит по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Чтобы минимизировать риски, инспекторы МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов, социальной службы и районной администрации проводят профилактические рейды. Очередной проходил в Городище. Жителям раздали памятки и вновь напомнили о том, как опасно пользоваться ветхой и неисправной электропроводкой, включать в розетку сразу несколько электроприборов, использовать электронагреватели кустарного производства. Квартиры и дома городищенцев инспекторы осмотрели на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и дали рекомендации по устранению выявленных нарушений.

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