Сотрудники МЧС напомнили волгоградцам о пожарной безопасности

Здесь произошло порядка 75% от общего числа зарегистрированных возгораний. По данным специалистов, свыше трети всех пожаров в домах происходит по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Чтобы минимизировать риски, инспекторы МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов, социальной службы и районной администрации проводят профилактические рейды. Очередной проходил в Городище. Жителям раздали памятки и вновь напомнили о том, как опасно пользоваться ветхой и неисправной электропроводкой, включать в розетку сразу несколько электроприборов, использовать электронагреватели кустарного производства. Квартиры и дома городищенцев инспекторы осмотрели на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и дали рекомендации по устранению выявленных нарушений.